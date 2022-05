Tunisie : Un prix de 1500 le litre du lait a été convenu avant que le gouvernement ne se rétracte (Industriels laitiers)

Le président de la chambre nationale de l’industrie du lait et des produits laitiers, Ali Kelibi, a pointé « une décision décevante », celle de ne pas augmenter le prix du lait le 12 Mai, comme c’était attendu.

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué que la chambre allait appeler le gouvernement à décidé une augmentation du prix du lait, signalant qu’un prix de 1500 millimes/ litre a été convenu précédemment (contre 1350 le litre actuellement, soit une hausse de 150 millimes).

« Le dispositif laitier est menacé de recours à l’importation du lait de l’étranger dans six mois, avec un prix du litre pouvant atteindre 3000 dinars, et ce dans le cas de la poursuite de la hausse des prix des aliments pour bétail, contre des prix de vente et de production constants », a-t-il souligné.

Il a encore fait savoir que l’agriculteur essuie une perte atteignant les 500 millimes/ le litre de lait.

A noter que le gouvernement avait annoncé en début de semaine, par la voie du ministre de l’Agriculture, une augmentation de prix de certains produits agricoles, comme le lait, les œufs et les volailles, laquelle devait intervenir hier jeudi 12 Mai, jour de l’évacuation agricole, avant de rétropédaler.

Gnetnews