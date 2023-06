Tunisie : Un programme pour promouvoir le tourisme intÃ©rieur, et inciter les Tunisiens Ã  se rendre dans les hÃ´tels et restaurants

Tunisie : Un programme pour promouvoir le tourisme intérieur, et inciter les Tunisiens à se rendre dans les hôtels et restaurants

La stratégie de développement du tourisme intérieur a été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 14 Juin, au ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

La rencontre a porté sur les principales composantes du programme de promotion du tourisme intérieur, initié par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), afin d’encourager les Tunisiens et les inciter, à travers de spots publicitaires, dans le cadre de la campagne, Tounes lik, (La Tunisie est tienne), à se rendre aux différentes régions, et à explorer les attributs touristiques et culturels que recèle notre pays.

Les contours de ce programme de promotion pour la période à venir ont été présentés.

Le ministre a appelé à « la nécessité d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de développement du tourisme intérieur, élaborée avec les différents acteurs du secteur, afin qu’elle devienne l’un des piliers du tourisme tunisien, et sa soupape de sécurité ».

Il a appelé l’ensemble des professionnels du tourisme « à œuvrer à attirer le touriste tunisien soit dans les établissements touristiques, hôtels et restaurants, ou à travers des excursions touristiques, en vue d’explorer les différentes régions de la république, et ce en proposant des offres à des tarifs raisonnables, adaptés au pouvoir d’achat du tunisien ».

Gnetnews