Tunisie : Un programme pour renforcer l’expérience sécuritaire et de commandement de la police

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a présidé hier, mercredi 6 septembre, la réunion du Conseil scientifique de l’École Supérieure des Forces de Sécurité Intérieure (ESFSI), consacrée à l’examen des thématiques relatives à la 25ème session de formation, en présence de hauts cadres sécuritaires.

Le programme de formation de la précédente session a été évalué, et celui proposé pour l’année 2023/2024 a été examiné et entériné. Ledit programme vise à permettre aux participants de consolider leurs expériences en termes de commandement et de conduite, et d’acquérir de nouvelles compétences, rapporte, en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les apprenants s’initient à des connaissances sécuritaires, juridiques, économiques, sociales et de commandement.

Ils prennent part à des ateliers de travail et des conférences assurés par de hauts commis de l’Etat, des magistrats, universitaires, et experts internationaux de différentes spécialités.

Le ministre a évoqué l’important rôle de cette école en matière d’habilitation, et de consolidation des compétences scientifiques, ce qui renforce la capacité d’analyser les phénomènes nouveaux, dans le domaine sécuritaire, et de lutter contre les défis imposés par le progrès scientifique et technologique et son impact sur la société.

Il a souligné l’importance de pareilles sessions de formation pour promouvoir l’action sécuritaire, en vue de préserver la sécurité des personnes et des institutions, garantir l’équilibre entre l’application de la loi, et les exigences des droits de l’homme.

Gnetnews