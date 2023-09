Tunisie : Déploiement de patrouilles sécuritaires motorisées, pédestres et fixes en prévision de la rentrée scolaire

La préparation de la rentrée scolaire 2023 – 2024, en débarrassant l’environnement des établissements éducatifs de toutes les formes de déviations, en préservation de la sécurité du cadre éducatif, et des élèves a été au centre d’une séance de travail hier, mardi 05 septembre, coprésidée par Kamel Fekih et Mohamed Ali Boughdiri, respectivement, ministre de l’Intérieur et ministre de l’Educatoin, en présence des hauts cadres des deux ministères.

S’articulant autour de différents axes, cette action consiste à se prémunir des différents dangers et menaces, à travers le déploiement de patrouilles motorisées et pédestres, ainsi que de patrouilles fixes, pour lutter contre les fléaux de la drogue et de la violence, indique, en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il a été, aussi, convenu de renforcer le déploiement de la police de la circulation en vue d’assurer la fluidité du trafic, de prévenir les accidents de la route, et d’intensifier les campagnes sécuritaires pour contrer les différents fléaux attentatoires à l’ordre public.

Des journées de sensibilisation et des campagnes médiatiques seront organisées, conjointement, pour faire prendre conscience des dangers pouvant viser la famille éducative et les élèves, indique la même source.

Les deux parties se sont, par ailleurs, mises d’accord à former une équipe de pilotage conjointe chargée de veiller à la sécurisation de l’environnement des établissements éducatifs. Ladite équipe aura à mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de prévention des risques liés aux stupéfiants en milieu scolaire, un programme de prévention de la violence, du crime et autres dérapages, ainsi qu’un système de communication, direct et rapide, entre les institutions sécuritaire et éducative.

Il a été, de surcroît, convenu de mettre en place un dispositif de sécurisation des établissements éducatifs, et des élèves, contre les fléaux d’extrémisme, et de terrorisme.

Gnetnews