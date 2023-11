Tunisie : Un projet de liaison permanente surplombant la mer reliant l’ÃŽle de Djerba au Continent en vue

Tunisie : Un projet de liaison permanente surplombant la mer reliant l’Île de Djerba au Continent en vue

Dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’étude de faisabilité du projet de réalisation d’une liaison permanente reliant l’Île de Djerba au continent, au niveau de la région du DJorf, une séance de travail s’est tenue hier, mardi 07 novembre 2023, sous la présidence du Directeur Général des ponts et chaussées, Slaheddine Zouari.

Cette rencontre a permis de présenter les résultats de la deuxième phase de l’étude, et de les discuter, pour choisir le processus et la technique les plus appropriés pour la réalisation de ce projet, indique le ministère de l’Equipement et de l’Habitat dans un communiqué.



Les répercussions sociales et environnementales de l’hypothèse le plus appropriée qui sera adoptée, ont été examinées.

Ce projet vise à réaliser une liaison permanente surplombant la mer entre les régions Djerba Ajim et du DJorf, laquelle permettra de faciliter la circulation des personnes et des marchandises, améliorera le trafic des usagers de la route, et augmentera, par ricochet, les opportunités d’investissement.

Ont été présents à cette réunion, notamment, le directeur régional de l’Equipement et de l’Habitat de Médenine, le bureau d’études désigné, SCET TUNISIE, les membres du comité de pilotage au sein des organismes publics…



Gnetnews