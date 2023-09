Tunisie : Un projet sera réalisé avec un don japonais pour fournir 6000 m3 d’eau/ jour au groupe chimique face au stress hydrique

Un PV d’accord a été signé hier, mardi 05 septembre, pour la réalisation d’un projet de consolidation du traitement des eaux, à la station d’épuration de Gabès Sud, et ce sous l’égide de la Secrétaire Générale, et en présence de la partie japonaise, et des PDG de l’Office national d’assainissement (ONAS) et du Groupe chimique tunisien (GCT), annonce ce mercredi 06 septembre le ministère de l’Environnement.

Le projet financé par un don de la partie nippone porte sur la réalisation d’une station « d’Osmose inverse », pour le traitement de 6000 m3 eau/ jour, à fournir au groupe chimique pour limiter l’impact du stress hydrique, valoriser les eaux non conventionnelles, et rationaliser la consommation des ressources hydriques.

Le PV d’accord a été élaboré à l’issue d’une série de réunions, en présence des parties concernées, il sera adopté par la partie japonaise pour finaliser les procédures de conclusion de l’accord de don, et débloquer les fonds, lesquels permettront d’entamer le processus de sélection de l’entreprise BTP, pour la réalisation du projet à partir de 2025, et son entrée en exploitation en 2027.

Ce projet est important et contribue à traduire dans les faits la stratégie nationale de transition écologique, a souligné la Secrétaire Générale, Thouraya Pacha, appelant à aplanir les éventuelles difficultés, en vue de concevoir de nouveaux projets de coopération, et de consolider la coopération fructueuse avec la partie nippone.

Gnetnews