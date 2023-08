Tunisie : Le ministère du Tourisme diffuse un spot promotionnel des plages tunisiennes

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat diffuse un spot publicitaire, prônant un tourisme responsable et durable.

Sous l’intitulé, Tounes lik, « la Tunisie t’appartient », cette séquence vidéo promotionnelle, tournée sur l’une des plages tunisiennes aux eaux limpides et au sable cristallin, appelle à observer les bons gestes et une conduite civilisée, à cet endroit prisé, en cette période estivale.

Le spot publicitaire appelle à ne pas importuner les autres estivants par le bruit, et une musique à fond la caisse, ou les jeux de plages, et à ramasser les déchets que l’on aura générés par notre passage, pour préserver la propreté et l’hygiène de la plage, et pouvoir se baigner, décompresser et se divertir, sainement.

Gnetnews