Tunisie : Un temps chaud, orages l’après-midi dans certaines régions

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 13 septembre, par un ciel partiellement gris, les nuages se densifient, progressivement, l’après-midi dans les régions du Nord Ouest et du Centre ouest, avec l’apparition de foyers orageux, accompagnés de pluies éparses.

Les températures demeurent élevées.

Les maximales sont comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 34 et 38° dans le reste des régions, selon le premier bulletin météo de la journée.

Le vent soufflera du secteur Sud au Nord et au Centre, et Est au Sud, il sera, relativement, violent près des côtes, faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée, à localement, peu agitée.

Gnetnews