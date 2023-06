Tunisie : Un temps gris et chaud ce jeudi 08 Juin

La météo se cherche et n’a pas encore atteint un point de stabilité en ce mois de juin, à quelques jours de l’arrivée de l’été, qui débute officiellement le 21 Juin.

Ce jeudi 08 Juin, le ciel sera, partiellement, nuageux dans la plupart des régions.

Les nuages seront denses sur les hauteurs Ouest, et seront accompagnés par des pluies éparses et orageuses, l’après-midi, selon le premier bulletin météo de la journée.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes.

La mer est, globalement, houleuse.

Les températures sont assez élevées, les maximales sont comprises entre 26 et 31° dans les régions côtières et sur les hauteurs, elles seront entre 31 et 36° dans les autres régions, et atteindraient les 38° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

