Tunisie : Un temps nuageux et pluvieux ce vendredi 16 février

Les conditions météorologiques sont marquées ce vendredi 16 février par un ciel partiellement gris, avec des nuages qui se densifient l’après-midi dans les régions Ouest.

Des pluies éparses, provisoirement orageuses, y sont attendues, lesquelles concerneront, progressivement, les régions Est. Les précipitations seront, par moments, intenses au Nord-Ouest, avec l’éventualité de la chute de grêle à des endroits limités.

Le vent soufflera du Secteur Nord, au Nord et au Centre, et du secteur Ouest, au Sud, relativement fort près des côtes Nord, faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est très agitée à agitée au Nord, et houleuse sur le reste du littoral.

Les températures maximales sont comprises entre 15 et 21°au Nord et au Centre, et dans la limite de 13° sur les hauteurs Ouest, et entre 21 et 25° au Sud.

Gnetnews