Tunisie : Un temps pluvieux et froid ce jeudi 23 novembre

Les pluies sont enfin arrivées, leur suintement nous a bercés dès la nuit d’hier, et se poursuivent, en ce petit matin, rafraichissant l’air, et donnant un avant-goût de la saison hivernale.

Selon le premier bulletin météo de la journée, ce jeudi 23 novembre sera marqué par un temps pluvieux.

Le ciel sera chargé par des nuages denses avec des pluies orageuses au Nord, et au Centre. Les précipitations engloberont le Sud l’après-midi, et seront intenses dans les régions côtières du Nord, et à l’Ouest du pays, avec chute de grêle à des endroits limités.

La violence du vent persiste près des côtes, et dépasse les 80 Km/ heure, sous forme de rafales.

La mer est houleuse au Nord, et agitée à très agitée à l’Est du pays.

Les températures sont en baisse. Les maximales sont comprises entre 13 et 18°, et seront dans la limite de 9° sur les hauteurs Ouest.

Gnetnews