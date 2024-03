Tunisie : Un temps printanier, les températures atteindraient les 25°

Le temps de ce mercredi 13 Mars est aux allures printanières.

Le vent soufflera du secteur Ouest au Nord et au Centre, et du secteur Sud au Sud faible à modéré, et puis se renforce, relativement, en fin de journée dans le Golfe de Gabès.

La mer est houleuse à agitée dans le Golfe de Gabès.

Les températures maximales sont comprises entre 15 et 20° au Nord et sur les hauteurs, et entre 21 et 25° dans le reste des régions.

