Tunisie : Une campagne de prévention routière dans plusieurs gouvernorats à l’occasion de la rentrée scolaire

A l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2023/ 2024, l’observatoire national de la sécurité routière organise conjointement avec les composantes de la société civile, à partir du vendredi 15 septembre à 7H : 30 mn, une campagne dans plusieurs gouvernorats autour du thème : « réduisez votre vitesse à proximité de l’école ».

Cette campagne vise à élever le niveau de conscience routière auprès des parents, et des enseignants, et à activer, davantage, le rôle de la famille, de l’école, et du cadre éducatif en matière de conscientisation des enfants, au code de la route, indique-t-il.

L’Observatoire, relevant du ministère de l’Intérieur, appelle l’ensemble des automobilistes à la prudence, à réduire la vitesse, autant que faire se peut, dans les environs des établissements éducatifs, à ne pas stationner dans un endroit interdit, et à accorder la priorité aux élèves (piétons).

Les parents sont, également, tenus de présenter des conseils quotidiens aux élèves, afin de leur faire prendre conscience des risques de la route, et de donner l’exemple, à travers le respect du code de la route.

Un appel est aussi lancé au cadre éducatif en vue d’œuvrer à bien encadrer les élèves, notamment aux horaires d’entrée et de sortie, en préservation de leur sécurité.

