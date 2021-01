Tunisie : Une campagne de promotion pour inscrire Djerba sur la liste du patrimoine mondial de lâ€™UNESCO

Tunisie : Une campagne de promotion pour inscrire Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Le ministre des Affaires culturelles, Habib Ammar, a présidé ce lundi 11 janvier une séance de travail consacrée à l’inscription de l’île de Djerba, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La réunion a porté sur les dernières démarches à engager, avant le dépôt du dossier, à la fin de ce mois.

Le ministre a appelé à parfaire la campagne de promotion sur le plan local et international, en vue de garantir que le dossier de l’Île soit retenu.

La candidature de Djerba pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, représente une reconnaissance de sa place civilisationnelle, comme un patrimoine culturel important, voire un exemple de cohabitation pacifique entre les civilisations et les religions, outre le fait que Djerba bénéficie d’une position géographique et stratégique en mesure d’attirer les touristes, souligne le ministère dans un communiqué.

Cette initiative, à laquelle ont participé des structures gouvernementales et la société civile, vise à faire connaitre la Tunisie sur le plan touristique, à promouvoir ses spécificités civilisationnelles et culturelles, et à consolider sa présence à l’étranger.

Gnetnews