Tunisie : Une cargaison acheminée vers la prison de Kairouan pour parer au manque d’équipements

Des équipements ont été acheminés hier, lundi 10 juillet, à la prison de Kairouan, pour en avoir été sinon dépourvue, du moins insuffisamment, dotée.

Des camions ont quitté, hier, les entrepôts du comité général des prisons et rééducation, chargés d’équipements et de mobiliers de bureau, d’armoires, de climatiseurs, de chaises et autres matériels, afin qu’ils soient livrés à la direction carcérale de Kairaoun, indique le ministère de la Justice, dans un communiqué.

D’importantes quantités de fournitures de bureau, de détergents, et autres moyens de travail nécessaires, font partie de cette cargaison, afin d’aider les cadres du pénitencier en question, à s’acquitter de leur travail, dans les meilleures conditions.

Le ministère ajoute que d’autres mesures analogues sont envisagées, en vue de mettre un terme à l’encombrement au sein de l’unité carcérale à Kairouan, à activer les peines de substitution, et à consolider le rôle des bureaux d’accompagnement, et le juge d’exécution des peines, ce qui est de nature à améliorer les conditions de détention.

Ces dispositions font suite à la visite de la ministre de la Justice, vendredi dernier, à la prison de Kairouan, où elle a constaté un manque d’équipements, et en a recommandé l’entretien des ailes et pavillons.

