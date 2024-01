Tunisie : Une circulaire du chef du gouvernement pour faciliter le travail des commissions d’audit

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a dépêché, récemment, une circulaire aux ministres, secrétaires d’Etat, présidents des collectivités locales, directeurs généraux des entreprises publiques, PDG des établissements publics, présidents des instances publiques, et autres organismes publics, les appelant à réunir les conditions propices aux membres des commissions d’audit intégral des recrutements et titularisations, intervenus entre le 14 janvier 2011 et le 25 juillet 2021, afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs missions.

La circulaire du 26 décembre 2023 intervient en vertu du décret n’o 591 de l’année 2023, du 21 septembre 2023, dans le cadre du souci de faciliter le travail des commissions d’audit, en leur permettant de veiller au bon accomplissement de leurs missions consistant à auditer les recrutements et insertions ayant eu lieu pendant la période précitée.

Les différents ministères devront chacun, dans son champ de compétence, réunir les conditions propices au travail des commissions et des équipes d’audit, notamment la prise en charge des frais de transport, de restauration, et d’hébergement si besoin est, en tâchant de rationaliser ces dépenses, et d’accorder la priorité aux entreprises publiques, qui fournissent ces prestations, souligne le chef du gouvernement dans sa circulaire n’o 36 .

Gnetnews