Tunisie : Le prÃ©sident de la rÃ©publique annoncera les rÃ©sultats de consultation nationale de la rÃ©forme de l’enseignement (ministre)

Tunisie : Le président de la république annoncera les résultats de consultation nationale de la réforme de l’enseignement (ministre)

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a déclaré qu’une commission présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, examine, actuellement, les résultats de la consultation nationale autour de la réforme du régime éducatif et de la recherche scientifique, et d’en examiner les résultats, afin de les remettre au président de la république, Kaïs Saïed, qui en procèdera à l’annonce.

Dans une déclaration médiatique, en marge du coup d’envoi donné au centre national des technologies de la communication, à la plateforme numérique, « l’école de la Tunisie du futur », il a indiqué que le nombre des participants à cette consultation, ayant atteint 580 620 personnes était au niveau des attentes, signalant que le chef de l’Etat allait procéder prochainement à l’annonce de la création du Conseil supérieur de l’éducation.

La consultation nationale sur la réforme du régime éducatif a démarré le 15 septembre au 15 décembre 2023, et a été focalisée sur cinq thématiques, soit l’éducation à l’étape préscolaire, la prise en charge de la famille, les programmes d’enseignement, le temps scolaire, et la coordination entre les régimes de l’éducation et de la formation professionnelle, et l’enseignement supérieur, et la complémentarité entre eux, ainsi que la qualité de l’enseignement, la technologie numérique, l’égalité des chances et l’enseignement à vie.

