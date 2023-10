Tunisie : Une commission parlementaire dÃ©cide l’audition du ministre du Tourisme et du gouverneur de la BCT

Tunisie : Une commission parlementaire décide l’audition du ministre du Tourisme et du gouverneur de la BCT

La commission du tourisme, des services et de l’Artisanat a décidé, à l’issue d’une audition tenue hier, mercredi 05 octobre, avec les PDG de Tunisair et de la CTN, ainsi que les représentants des fédérations professionnels (fédération tunisienne de l’hôtellerie, fédération tunisienne des agences de voyage, et fédération tunisienne des restaurants touristiques) autour des recettes touristiques, d’auditionner le ministre du Tourisme et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, le 11 octobre 2023.

Le Président-Directeur Général de Tunisair a déclaré, lors de l’audition de la veille, que l’effectif des passagers à bord des vols de la compagnie a atteint environ, 700 mille voyageurs, soit une hausse estimée à 19, 5 % en comparaison à 2022.

Quelque 14 283 vols ont été programmés, avec un nombre total de près de deux millions 240 mille sièges, soit une hausse de 330 mille sièges, (+ 17 %) par rapport à 2022, a-t-il souligné.

Auditionnée hier par ladite commission parlementaire, le responsable a indiqué que ces indicateurs prouvaient que le transport aérien s’est remis, après la crise qu’il a vécue pendant la période du Coronavirus.

La CTN programme l’acquisition de nouveaux bateaux

Lors de la même audition, le PDG de la Compagnie tunisienne de navigation a affirmé que la CTN a réalisé, malgré la vétusté de la flotte et la faiblesse des moyens, des réussites lors de la saison touristique 2023, du fait de l’absence des plaintes des migrants, lesquels représentent 95 % des passagers.

La compagnie conserve sa part de marché, et ses recettes ont atteint en 2023, environ 224 millions de dinars.

Les représentants des fédérations professionnelles ont évoqué, eux, un problème principal dont souffre ce secteur, soit la saisonnalité de l’activité, outre les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur leurs recettes.

Ils ont, également, soulevé d’autres problèmes, comme l’autorisation de l’exploitation du domaine public maritime (DPM) pour les hôtels, les taxes douanières appliquées aux moyens de transport touristiques, pour les agences de voyage, etc.

Les députés ont, pour leur part, évoqué les principaux problèmes liés à la saison touristique, évoquant la hausse des prix des billets à bord de Tunisair, le retard des vols…Ils se sont arrêtés à la complexité des procédures, s’agissant des autorisations d’exploitation du domaine public maritime (DPM), pointant les activités touristiques exercées en dehors du cadre juridique.

Les membres de la commission ont, par ailleurs, évoqué des problèmes liés à la vétusté de la flotte des avions, aux aéroports régionaux inexploités, outre l’absence de l’activité touristique dans certaines régions, qui en recèlent, pourtant, des potentialités dans ce domaine.

Dans sa réponse, le PDG de Tunisair a indiqué que la compagnie a besoin de changer son arsenal législatif, faisant état de décisions pour sa restructuration, bloquées depuis 2017. Il a, également, évoqué la faiblesse des moyens, face à la hausse du coût de l’achat et de la maintenance des avions.

Le PDG de la CTN a lui, souligné, que la compagnie a un programme de renouvellement de la flotte, et d’achat de nouveaux bateaux, malgré la faiblesse des moyens.

Gnetnews