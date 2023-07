Tunisie : Une convention cadre signée au ministère de l’Equipement pour le dépôt des demandes des autorisations en ligne

Une convention cadre d’échange immatériel de données a été signée hier, mercredi 26 juillet, entre le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, représenté par la direction générale des ponts et chaussées et la direction générale des bâtiments civils d’une part, et l’agence technique de transport terrestre (ATTT), et le centre national d’informatique (CNI), d’autre part.

Cette convention vise l’échange électronique des données entre les organismes en question, en vue de développer et de simplifier les procédures administratives, et d’en garantir l’efficacité, et la célérité, d’alléger les charges des administrés traitant avec les entreprises et organismes publics, ainsi que de réduire les délais et les documents demandés, dans la version papier.

Le nouvel accord permettra, également, d’assurer un suivi instantané de la fiabilité des documents et données mentionnées dans les demandes liées aux autorisations parvenues à la direction générale des ponts et chaussées, et celle des bâtiments civils.

La ministre de l’Equipement a souligné l’importance d’adhérer à la stratégie nationale visant la numérisation des prestations administratives, en vue de garantir davantage la transparence et l’efficacité des projets et programmes destinés au citoyen et à l’entreprise, de développer et simplifier les procédures administratives, et de consacrer les valeurs de l’administration contemporaine, transparente et efficace.

Elle a précisé que son ministère était parmi les premiers à s’inscrire dans la numérisation des services et la promotion des prestations en ligne.

