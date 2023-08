Tunisie : Une délégation allemande se rend au siège de la LTDH, « l’attachement à la démocratie et à l’Etat de droit » souligné

La ministre adjointe allemande aux Affaires Etrangères, Katja Keul, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel, et la délégation les accompagnant ont rendu visite hier, jeudi 10 août, au siège de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH).

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté la situation politique en Tunisie, exprimant « l’attachement à la démocratie et à l’Etat de droit ».

Elles ont, par ailleurs, mis l’accent sur « l’importance de la préservation des droits de l’Homme et des libertés, à la lumière des défis actuels, notamment face à une situation économique et sociale tendue », indique la LTDH dans un communiqué.

Les responsables allemands et les représentants de la LTDH ont discuté les affaires migratoires, affirmant « la nécessité de respecter les droits des migrants, et de rejeter toutes les formes de discrimination et d’atteinte, tant en Tunisie, qu’en Europe ».

Les représentants de la Ligue ont, par ailleurs, exprimé « leur rejet de la teneur du dernier mémorandum d’entente signé entre la Tunisie et l’Union européenne, au sujet de l’affaire migratoire ».

Ils ont appelé « à faciliter l’obtention par les citoyens tunisiens, de visas d’entrée à l’Union européenne ».

La rencontre a, de surcroît, porté sur la cause palestinienne, et les violations dont les Palestiniens sont victimes par les forces d’occupation israélienne.

Gnetnews