Tunisie : Une délégation de haut niveau de la ZLECAf dans nos murs pour présenter le projet des « corridors commerciaux terrestres »

Une délégation de haut niveau du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) effectue une visite de travail en Tunisie du 14 au 18 août, dans le cadre de son projet sur « les corridors commerciaux terrestres », au profit des pays de l’Afrique du Nord.



La délégation africaine était reçue hier par la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb. La ministre a souligné l’importance de ce projet qui contribuera à consolider les échanges commerciaux avec les pays subsahariens, évoquant les résultats de la rencontre ministérielle l’ayant réunie avec son homologue libyen le 10 août 2023 ; laquelle a vu l’annonce officielle de la création de la route commerciale continentale tuniso-libyenne vers les pays d’Afrique subsaharienne, et la signature d’un mémorandum d’entente dans la perspective d’une coopération en matière d’application de la convention continentale, et la consolidation des capacités en la matière.

Une séance de travail de coordination s’est tenue sous la coprésidence du Directeur Général de la coopération économique et commerciale, Lazhar Bennour, et du haut commissaire de la douane au Secrétariat Général de la ZLECAf, Demitta Chinwude Gyang, en présence d’intervenants des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, du Transport, de l’Equipement, des Finances, de l’Office national des postes frontaliers terrestres, et des responsables du secteur privé.

Cette réunion a permis de présenter le projet de la part du Secrétariat Général, et de s’enquérir de ce qui a été fait par la partie tunisienne, en matière de mise à niveau des passages frontaliers commerciaux, rapporte le ministère du Commerce dans un communiqué.

Cinq corridors déjà instaurés

L’approche des corridors (Corridor Approach) adoptée par le Secrétariat Général de la zone continentale lors du Conseil de l’Union africaine, dans sa 25ème session ordinaire tenue en février 2022, est un programme économique visant le réseautage et la mise à niveau des points de passage frontaliers entre les pays membres de la zone, en vue de faciliter le commerce entre eux. Cinq corridors ont été instaurés dans nombre des régions du continent.

Ce projet sera le premier en Afrique du Nord, dans le cadre de la ZLECAf.

Les différentes parties ont affirmé l’importance de ce projet, lequel vise à développer les échanges commerciaux entre les pays membres, à fluidifier l’échange des marchandises tunisiennes, et à accéder aux autres pays du Contient via la Libye et l’Algérie, notamment les pays enclavés, à l’instar du Tchad, du Niger, du Mali, et de Burkina Faso…

Ce projet va de pair avec le programme du ministère en matière de développement des zones frontalières, et de mise à niveau des points de passage frontaliers, notamment, le poste frontalier de Ras Jdir, en en faisant un hub commercial vers l’Afrique d’une part, et la mise en place d’un plan directeur des zones de libre-échange, sur les frontières Ouest, pour développer les échanges commerciaux continentaux, d’autre part.

En marge de sa visite, la délégation africaine va se rendre au port commercial de Radès, au port et zone de libre-échange de Zarzis, au poste frontalier de Ras-Jdir, à la zone de libre-échange des activités commerciales et logistiques de Ben Guerdane, au passage frontalier de Houzoua de Tozeur…le but de ces visites est de prendre connaissance de ce qui a été réalisé, et d’évaluer les besoins de ces sites, en termes de programmes d’appui technique, d’infrastructure en vue d’une contribution à leur mise à niveau.

