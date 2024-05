Tunisie : Une dÃ©lÃ©gation du Bureau US de dÃ©tection et de dissuasion de la contrebande nuclÃ©aire reÃ§ue Ã  la douane

Tunisie : Une délégation du Bureau US de détection et de dissuasion de la contrebande nucléaire reçue à la douane

Le Directeur Général de la Douane a reçu hier, jeudi 02 Mai, une délégation des représentants du Bureau de détection et de dissuasion de la contrebande nucléaire du Département de l’énergie des États-Unis.

La rencontre a porté sur les moyens d’appuyer le travail de la brigade des produits dangereux de la douane, dans le cadre du programme de coopération, que le centre national des sciences et technologies nucléaires œuvre à traduire dans les faits, avec la partie américaine.

Un aperçu sur l’expérience de la douane tunisienne en matière de lutte contre les produits dangereux, et l’état d’avancement de son activité en la matière dans ce domaine ont été présentés.

Le DG de la douane a affirmé que la direction générale de la douane est résolue à poursuivre l’effort, pour appuyer le travail de la brigade des produits dangereux, dans le cadre de la stratégie de l’administration à lutter contre la contrebande à travers les points frontaliers, et l’appui des activités de coopération dans ce domaine, en vue d’améliorer la prestation, et de développer les capacités des officiers et agents de la douane.

Le président de la délégation américaine a exprimé les totales dispositions à consolider la coopération technique avec les services de la douane tunisienne, en vue de contribuer à en développer les capacités dans le domaine de lutte contre les produits dangereux.

Gnetnews