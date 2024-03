Tunisie : Une délégation parlementaire en visite au marché de gros, pour s’enquérir des préoccupations des commerçants et des citoyens

Une délégation de membres de l’Assemblée nationale, pour les circonscriptions électorales du gouvernorat de Ben Arous, s’est rendue à l’aube du dimanche 17 Mars 2024, en visite au marché de gros de Ben Arous, en vue de s’arrêter à l’opération de l’approvisionnement, et de s’enquérir de la situation générale dans le marché.

Cette visite s’inscrit, dans le cadre, des efforts de l’Assemblée de comprendre les besoins du marché, et de faire face aux défis, auxquels pourraient se heurter les citoyens et commerçants.

La délégation parlementaire a échangé avec les employés du marché et les commerçants autour d’affaires inhérentes à l’approvisionnement en marchandises de base, ainsi que les problèmes liées aux opérations de vente et d’achat. Comme ils ont échangé les points de vue sur les moyens à même de consolider la stabilité économique, et d’améliorer la qualité de service et les prix affichés au marché.

Cette visite traduit l’engagement des députés à écouter les revendications des citoyens et à prendre connaissance de leurs besoins, comme elle renforce le dialogue sociétal entre la fonction législative, et le secteur commercial en Tunisie, rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

Les résultats de cette visite, ainsi que les recommandations qui en sont issues devraient contribuer à mettre en place des politiques et programmes de développement, visant à consolider l’économie locale et à instaurer la stabilité sociale en Tunisie.



La délégation parlementaire était constituée de Olfa Marouani, Fakhri Abdelkhalek, Aziz Lakdhar, Faouzi Daâs, Mourad Khezami, Kamel Farrah et Maher Hadhri.

Gnetnews