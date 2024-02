Tunisie : Une délégation parlementaire se rendra à Gabès, Gafsa et Sfax pour s’enquérir de la situation environnementale

La commission de l’industrie, du commerce, des richesses naturelles, de l’énergie et de l’environnement a tenu hier, mercredi 14 février 2024, une réunion consacrée à l’adoption de ses deux rapports autour du projet de loi organique n’ 2023/47 portant approbation d’une convention inhérente à l’accueil des activités du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), (réunions, ateliers de travail…) en Tunisie, ainsi que du projet de loi portant approbation de la convention spécifique et ses annexes, portant sur les incitations d’exploitation des hydrocarbures, connue sous le nom de l’incitation d’exploitation Sidi Kilani (n’o 2023/ 53).

La commission a examiné une demande relative à la visite d’une délégation parlementaire aux gouvernorats de Gabès, Gafsa et Sfax pour s’enquérir de la situation environnementale et ses conséquences. Elle a approuvé cette demande et y a perçu une occasion de s’enquérir de près de la situation environnementale, de contacter les parties concernées, et de préparer des rapports incluant des solutions et suggestions, lesquelles sont de nature à contribuer à promouvoir la qualité de la vie dans ces régions.

Les membres de la commission ont souligné l’importance de généraliser ces visites sur les différentes régions et entreprises industrielles.

Gnetnews