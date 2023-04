Tunisie : Une délégation tunisienne participe aux réunions du printemps du FMI et de la banque mondiale

Une délégation officielle comptant le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, devrait participer aux réunions du printemps de la banque mondiale et du FMI.

Ces réunions s’ouvrent ce lundi 10 avril au siège du groupe de la banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, et se poursuivront jusqu’au dimanche 16 avril.

Elles devront relancer les négociations entre la Tunisie et le FMI pour la finalisation de l’accord, au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC).

Les deux parties avaient conclu le 15 octobre 2022 un accord au niveau des experts au titre du MEDC d’une durée de 48 mois, pour un montant d’environ 1,9 milliard de dollars, « pour appuyer les politiques économiques de la Tunisie ».

Le FMI exige en contrepartie une batterie de réformes portant notamment sur la réforme fiscale, la réforme des entreprises publiques, l’allègement de la masse salariale, et la réforme de la subvention.

Le président de la république avait exprimé, le 06 avril dernier à Monastir, son rejet de la levée de la subvention. « Les injonctions qui nous viennent de l’étranger sont inacceptables », avait-il affirmé dans une déclaration médiatique, exprimant son attachement à la préservation de la paix civile.

Gnetnews