Tunisie : Une équipe de la protection civile de 52 membres expédiée en Libye pour participer aux recherches et sauvetage

La Tunisie a acheminé une cargaison humanitaire vers la Libye, ainsi qu’une équipe de la protection civile de recherche et de sauvetage à bord d’un avion militaire, après les pluies torrentielles et les inondations destructrices et meurtrières, ayant envahi l’Est libyen le 10 septembre, suite du passage de la tempête méditerranéenne, Daniel.

L’Equipe est constitué de 52 membres, parmi les cadres et agents de l’unité spéciale, 04 agents sinophiles, une équipe médicale de la protection civile, constituée de 03 médecins, une équipe de plongée, une équipe de pompage, etc.

Des équipements géothermiques, ainsi qu’un drone seront déployés en vue de détecter les victimes emportées par les eaux, outre un hôpital de campagne de la protection civile, permettant de contribuer aux opérations de secours et de prise en charge des blessés.

Le ministre de l’Intérieur a supervisé l’acheminement de ces aides, en présence du ministre de la Santé.

