Tunisie : Une Ã©tude stratÃ©gique pour le dÃ©veloppement intÃ©grÃ© des berges du Lac Sijoumi, un avis de prÃ©qualification lancÃ©

Tunisie : Une étude stratégique pour le développement intégré des berges du Lac Sijoumi, un avis de préqualification lancé

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce, ce mardi 09 janvier, le lancement d’un avis de pré-qualification pour la réalisation d’une étude stratégique pour le développement intégré des berges du Lac Sijoumi.

Cet avis a été lancé le 07 janvier 2024, la date limite de réception des dossiers de candidature à été fixée au 08 février 2024.

L’étude de valorisation et d’aménagement du lac Sijoumi a débouché sur des solutions techniques pour l’élimination de la pollution, la protection des régions limitrophes du lac des inondations, en mettant à disposition un capital foncier à travers la création de 700 hectares de terrain.

Une coordination a été faite avec le ministère de l’Environnement, et celui de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, étant donné que le lac d’Essijoumi est une région humide, et est classée comme une zone Ramsar, une approbation de l’agence nationale de protection de l’environnement a été obtenue en novembre 2022.

La Tunisie avait obtenu à la date du 07 août dernier d’une aide financière sous forme de don, de la part du fonds arabe du développement économique et social (FADES), en vue du financement d’une partie de l’étude stratégique du développement intégré des berges du Lac, dans le cadre du soutien des projets verts par le fonds.

L’étude stratégique envisagée est constituée de :



*Elaboration d’un programme développement urbain intégré dans l’ensemble de la zone du lac, tenant compte des spécificités des régions limitrophes et leurs besoins, ainsi que d’un Master-plan ;

*Elaboration d’une étude de faisabilité technique, économique et financière du projet ;

*Approfondissement des hypothèses de mise en oeuvre du projet, en trouvant les mécanismes de sa réalisation dans le cadre du partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Gnetnews