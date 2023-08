Tunisie : Une personne décède, et une autre blessée suite à une chute entre les conteneurs d’un bateau au port de Radès

Le porte-parole de la protection civile annonce ce lundi 14 août qu’une personne est décédée, et une autre blessée, pour être tombées d’un conteneur dans le port de Radès.

Dans un communiqué paru sur sa page officielle, Facebook, le porte-parole de la protection civile indique que les équipes de secours et de sauvetage, relevant de la direction régionale de la protection civile de Ben Arous, sont intervenues pour secourir et transporter une personne âgée de 19 ans, victime de fractures au niveau des membres inférieurs, et une personne, dont l’identité est inconnue ayant des fractures au niveau des membres supérieurs, et du Thorax, avec un arrêt cardio-vasculaire.

Les deux personnes ont été transférées à l’hôpital des grands brûlés, où le deuxième blessé a succombé à ses blessures, suite à une chute entre les conteneurs, dans un bateau à quai au port, lors de leur tentative de franchissement illégal des frontières, indique la même source.

Gnetnews