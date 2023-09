Tunisie : La RN3 de Ben Arous en cours d’aménagement par des produits recyclés sur 1,2 Km

Les ministres de l’Equipement et de l’Habitat et de l’Environnement se sont rendues hier, jeudi 14 septembre, sur le chantier du projet d’aménagement du tronçon de la route expérimentale, au niveau de la Route nationale n’o 3 (RN3), au gouvernorat de Ben Arous, avec l’usage de produits recyclés, soit les gravats de démolition et de construction.

Cette visite a permis de prendre connaissance des travaux de ce projet, répartis en quatre tronçons. A chaque étape, les détritus de la construction et démolition seront utilisés, en proportion plus importante, en en mesurant l’efficacité, afin de parvenir à la meilleure équation, une fois les unités de mesure installées à chaque phase de ce projet, qui s’étend sur 1,2 km de long, rapporte le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

Ce projet vise à préserver les ressources naturelles, l’innovation technique, et à encourager l’économie circulaire, et la construction durable, moyennant un coût de 1,3 million de dinars.

« Cette expérience pilote est la première du genre en Tunisie et à l’échelle africaine. Si elle venait à être couronnée de succès, elle sera généralisée et adoptée au niveau d’autres projets routiers futurs », a déclaré la ministre de l’Environnement.

Cette expérience sera soumise à des essais techniques, sur la base d’instruments modernes et développés, au niveau de toutes les étapes de réalisation, afin d’en définir les spécificités et l’efficacité, par rapport à la méthode classique de réalisation des routes, a-t-elle ajouté.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le centre d’expertises et techniques du bâtiment du ministère de l’Equipement, le ministère de l’Environnement, ainsi que le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema – France).

Il fait partie du programme Re-Med, portant sur l’application de l’innovation pour le développement de l’économie circulaire, en vue d’une construction durable en Méditerranée.

Gnetnews