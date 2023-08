Tunisie : Une rÃ©union avec les Chinois pour la rÃ©alisation du centre de carcinologie et de l’unitÃ© de soins de l’ostÃ©oporose Ã  GabÃ¨s

Tunisie : Une réunion avec les Chinois pour la réalisation du centre de carcinologie et de l’unité de soins de l’ostéoporose à Gabès

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, mardi 22 août, une séance de travail avec des experts de la Chine, autour du projet du centre de carcinologie et de l’unité de soins de l’ostéoporose à Gabès, en tâchant de les réaliser, avec la célérité requise.

Le ministre de la Santé a mis l’accent sur la nécessaire coordination entre les différentes parties-prenantes et les cadres du ministère, avec la partie chinoise en vue de réaliser le projet, et de faire bénéficier le citoyen des soins, dans les délais les plus proches.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur le parachèvement de la deuxième tranche du projet de l’hôpital de Sfax, en vue du démarrage effectif de son entrée en exploitation, ce qui est à même de consolider les services de santé, et de les rapprocher des citoyens dans différentes régions du pays.

Ali Mrabet a, par ailleurs, valorisé les relations de partenariat et de coopération entre la Tunisie et la Chine, exprimant les dispositions de son ministère à les approfondir et à les relancer en vue d’accélérer la réalisation des projets sanitaires.

