Tunisie : Une séance de travail sur la révision du code de l’urbanisme, et l’adoption des plans d’aménagement

L’état d’avancement de la révision du Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, des plans d’aménagement urbain et les études stratégiques, ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, jeudi 07 septembre, au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Les discussions ont porté sur les principaux dossiers, objet de suivi et de préparation, de la part de la direction de l’urbanisme, portant notamment sur la révision du code de l’aménagement du territoire et d l’urbanisme, la parution des textes de loi prévus dans le décret-loi n’o 68 de l’année 2022, fixant des dispositions spécifiques à l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés, le parachèvement et l’adoption des plans d’aménagement urbain, et la finalisation des études stratégiques.

La ministre a souligné la nécessité de développer les modes de travail, d’intensifier les visites de terrain, et de tenir des séances de travail périodique avec les ministères, les gouvernorats et les communes, en vue d’accélérer l’achèvement des différentes études en cours, et débloquer les problèmes en instance.

Elle a, par ailleurs, appelé à activer le parachèvement et la révision du Code de l’aménagement territorial et de l’urbanisme, et à préparer un texte adapté aux changement du champ territorial et urbain, sous ses différents aspects.

