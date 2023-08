Tunisie : Une séance de travail sur le maintien des dessertes de la ligne TGM, pendant des travaux au niveau des ponts de cette ligne

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a présidé hier, mercredi 30 août, une séance de travail consacrée à l’examen des propositions à même de garantir la continuité de l’exploitation de la ligne Tunis – la Goulette – La Marsa (TGM), dans le cadre des travaux de maintenance qui seront menés sur la voie ferrée, au niveau des ponts installés sur cette ligne.

Le ministre a recommandé la formation d’une commission technique de suivi, qui aura à élaborer un guide des procédures, en vue de réunir les conditions propices et les moyens humains et logistiques nécessaires pour la réalisation des travaux de maintenance et de coordination entre les différents intervenants. Le but étant de faire réussir ce projet et le mener à son terme dans les meilleurs délais, parallèlement au parachèvement des procédures liées à l’acquisition de 18 nouveaux wagons.

Majidi a souligné la place spéciale de la ligne TGM, eu égard à sa dimension historique, civilisationnelle, sociale et économique. D’où le choix d’en maintenir l’activité pendant les travaux, en posant les scenarii possibles pour assurer le service, dans des conditions sûres et sécurisées, au service des différentes catégories de passagers, notamment les élèves et étudiants.

Ont été présents à cette réunion, notamment, le directeur général du transport terrestre, le PDG de la Société des Transports de Tunis, des représentants des ministères du Transport, de la Défense et de l’Equipement, ainsi que de la Transtu et des la SNCFT.

Gnetnews