Tunisie : Une séance ministérielle à la Kasbah autour des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mardi 29 août, une séance ministérielle au palais du gouvernement de la Kasbah, autour des préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2023/ 2024.

La réunion s’est arrêtée à la promptitude des ministères concernés à la rentrée scolaire et universitaire, à travers des exposés présentés par les différents départements : Intérieur ; Finances ; Education ; Enseignement supérieur et recherche scientifique ; Affaires sociales ; Emploi et formation professionnelle ; Transport ; Femme, Famille, enfance et séniors ; Affaires religieuses ; Santé ; Commerce et développement des exportations ; Industrie, Energie et Mines et Tourisme.

Il était question des besoins des ministères, en termes de ressources humaines, d’infrastructure, et d’équipement, et des solutions préconisées dans ce contexte.

Les discussions ont porté sur les préparatifs liés à l’hébergement, la restauration, le transport, la santé, la sécurisation des établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que la mise à disposition du livre scolaire et du cahier subventionné, tout en tâchant à en garantir la qualité, à des prix tenant compte du pouvoir d’achat du Tunisien.

Le chef du gouvernement a appelé à réunir toutes les conditions de réussite à la prochaine année scolaire, universitaire et de formation.

Gnetnews