Tunisie : Le gouvernement tente de mobiliser les moyens financiers pour couvrir les besoins du pays en céréales

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, lundi 17 lundi, une séance ministérielle consacrée au suivi du dossier d’approvisionnement du pays, par les céréales et dérivés, en présence du représentant résident de la banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, et l’expert en sécurité alimentaire à la BM, Christian el Borgi, par visioconférence.

La réunion a porté sur les principaux problèmes auxquels fait face le dispositif d’approvisionnement des céréales au niveau national, à cause de la succession des années de sécheresse.

Il a été question de la nécessité de mobiliser les moyens financiers, en vue de couvrir les besoins nationaux en céréales, et garantir la fluidité de la distribution.

La séance a examiné la première version de l’application nationale, créée par le ministère du Commerce et du développement des exportations, pour suivre l’approvisionnement en céréales et dérivés, à travers la fixation des quantités distribuées et le contrôle des circuits de distribution, de manière à garantir la meilleure utilisation qui soit de ce produit de base.

