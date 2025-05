Tunisie: Une semaine instable et pluvieuse en perspective sur lâ€™ensemble du pays

Tunisie: Une semaine instable et pluvieuse en perspective sur l’ensemble du pays

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la semaine s’annonce globalement instable, avec des épisodes pluvieux attendus sur l’ensemble du territoire.

Pour ce lundi 12 mai, le temps sera caractérisé par des passages nuageux, parfois denses sur le nord et localement au centre, donnant lieu à des pluies éparses. En fin d’après-midi, des cellules orageuses devraient se développer sur les régions ouest du centre, avant de s’étendre vers les zones est du centre et, localement, le sud. Ces orages pourront être accompagnés de précipitations soutenues et de chutes de grêle par endroits.

À partir de mercredi, une dépression atmosphérique marquée est attendue. Elle affectera le pays entre la soirée de mercredi et la matinée de jeudi, avec un risque élevé d’orages et de pluies intenses.

Face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses, les services de la météorologie appellent à la prudence et à la vigilance.

