Tunisie : Une stratégie pour protéger les produits de l’artisanat de l’imitation, et en promouvoir les exportations

La foire de l’Artisanat de Nabeul s’est ouverte ce week-end dans sa 7ème édition, avec la participation de 72 artisans des différents gouvernorats du pays.

Exposant des produits de broderie, de céramique, de décoration, d’habit et parfums traditionnels, ainsi que de créations de personnes à besoins spécifiques, cet évènement se poursuivra jusqu’au 25 février.

Ouvrant la foire conjointement avec le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a déclaré que le gouvernement accorde une extrême importance au secteur de l’artisanat, du fait de son rôle en matière d’économie nationale, et a pris de nombreuses mesures pour l’appuyer davantage.

Les deux ministères ont fixé une stratégie conjointe pour diagnostiquer la qualité des produits exposés et contrôler les circuits de distribution afin de les protéger contre l’imitation, et la concurrence déloyale, et préserver notre identité et notre legs, a-t-elle souligné.

Elle a, également, indiqué qu’une enveloppe de 5 millions de dinars était allouée, dans le cadre du programme Easy Export, pour relancer les exportations des produits de l’artisanat, aider les artisans à exporter leurs produits et à accéder aux marchés extérieurs, tout en les incitant à commercialiser leurs produits sur le marché intérieur.



Le secteur de l’artisanat a réalisé de bons résultats dans en matière d’exportations, l’objectif du gouvernement est de les tripler vers des marchés prometteurs, à l’instar de l’Amérique du Nord et de l’Union européenne, a souligné le ministre du Tourisme.

