Tunisie : Vents extrÃªmement violents ce week-end suite Ã  une dÃ©pression sur le Golfe de GÃªnes

Tunisie : Vents extrêmement violents ce week-end suite à une dépression sur le Golfe de Gênes

L’Institut national de la Météorologie avertit contre un vent extrêmement violent les samedi et dimanche 06 et 07 Janvier 2024.

Dans un bulletin destiné à la navigation et la pêche, l’INM prévoit un vent violent dans l’ensemble de nos champs marins, il sera extrêmement violent au Nord de Tunis et dans le Golfe de Hammamet, à cause d’une dépression atmosphérique de 997 Hectopascal sur le Golfe de Gênes, laquelle deviendra plus active et s’acheminera vers la mer adriatique, atteignant les 989 Hectopascal en un seul jour.

Le vent d’une puissance de 8 sur l’échelle de Beaufort, (soit l’équivalent de 34 à 40 nœuds) soufflera du secteur Ouest, il atteindrait 9 à 10 à l’échelle de Beaufort (soit 41 à 55 nœuds) au Nord de Tunis, et dans les Golfe de Hammamet.

La mer sera très agitée à déchaînée au Nord de Tunis, et dans le Golfe de Hammamet ; les vagues dépasseront les 7 mètres de hauteur.

Cette période se distinguera, également, par de très fortes rafales, 60 nœuds, avec chute de pluies, provisoirement orageuses, sur le Nord et l’Est de la Tunisie, et baisse de la visibilité horizontale à moins de 0,5 miles.

Gnetnews