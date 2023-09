Tunisie : La vérification des diplômes scientifiques va concerner les employés de tous les ministères (Boughdiri)

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a déclaré que le ministère allait entamer la vérification des diplômes scientifiques, en application de l’opération d’audit intégral des concours et parcours de recrutement à compter de janvier 2011, annoncé, tout récemment, par le président de la république.

Dans un entretien avec la TAP, Boughdiri a indiqué que cette vérification ne concernera pas uniquement le personnel de son ministère, mais englobera les employés de l’ensemble des ministères, étant donné que le ministère de l’Education a autorité sur l’octroi d’une partie des diplômes scientifiques.

Le ministère de l’Education va auditer l’ensemble des diplômes accordés à l’enseignement de base et secondaire, alors que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique vérifiera les licences, maîtrises et autres diplômes, a-t-il souligné.

Cette opération vise à lutter contre la falsification et les faux diplômes, étant une revendication populaire, a-t-il indiqué, signalant que « le ministère de l’Education qui compte le plus grand nombre de fonctionnaires, œuvre dans le cadre de la liaison et de l’échange avec les autres ministères ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait annoncé que le prochain Conseil des ministres va examiner un projet de décret portant sur un audit intégral des concours et parcours de recrutement à partir de janvier 2011, et ce à l’issue d’une rencontre, lundi dernier, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Le chef de l’Etat avait affirmé la nécessité d’aller de l’avant en matière d’assainissement des rouages de l’Etat de ceux qui s’y sont faufilés, indûment, notamment ceux qui ne s’en tiennent pas aux principes de service public et de neutralité.

Gnetnews