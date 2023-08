Tunisie : Vers un systÃ¨me dâ€™information pour les bibliothÃ¨ques publiques en vue d’inciter les jeunes Ã  la lecture

Tunisie : Vers un système d’information pour les bibliothèques publiques en vue d’inciter les jeunes à la lecture

La mise en place d’un système d’information pour les bibliothèques publiques a été a centre d’une séance de travail conjointe tenue, hier, mardi 22 août, sous la coprésidence de la ministre des Affaires culturelles, et du ministre des Technologies de la Communication, en présence de l’entreprise chargée de la mise en œuvre dudit projet et des cadres des deux ministères.

Un exposé sur les composantes de ce projet, et sur la mise en place d’un système d’information spécifique au réseau des bibliothèques publiques, régionales et itinérantes, ses défis et objectifs, ainsi que les aspects logistiques, techniques, a été présenté.

Les étapes de réalisation de ce projet ont été passées en revue, ainsi que des propositions pratiques à même de le développer, et de renforcer les services rendus par les bibliothèques à leurs habitués et adeptes, a fortiori que le livre est l’un des piliers du projet culturel national.

La ministre de la Culture a appelé à avoir recours à tous les supports numériques, en vue d’inciter les jeunes à la lecture, promouvoir de nouvelles méthodes de gestion des livres, et bien les répartir sur le réseau des bibliothèques régionales et itinérantes.

Le ministre des Technologies de la Communication a renchéri que les différents projets culturels s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion numérique, visant principalement à réduire la fracture numérique en Tunisie, et à développer l’infrastructure et les services digitaux destinés au citoyen.

Gnetnews