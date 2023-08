Tunisie : Vers une nouvelle vision en matière d’aménagement des zones touristiques

Les différents programmes réalisés par l’agence foncière du Tourisme (AFT), son rôle en matière de création de zones touristiques dans différents gouvernorats du pays, et les priorités de la prochaine période ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 02 août, sous l’égide du ministre du Tourisme, Moez Belhassine, autour de l’action de l’agence en question.

La réunion a planché sur « les problèmes fonciers, techniques et financiers, lesquels entravent nombre de programmes et projets touristiques ».

Le ministre a appelé les cadres et agents de l’agence « à accélérer la réalisation des projets, en conférant une priorité à ceux programmés dans les régions intérieures ».

Il a prôné « une nouvelle vision en matière d’aménagement des zones touristiques, et des plans modernes allant de pair avec les évolutions survenues dans ce domaine, ainsi qu’avec les spécificités naturelles, et les attributs culturels et touristiques de chaque région ».

Il a exhorté à parfaire le choix des régions vouées à abriter de tels projets.

