Tunisie : Le point sur l’état d’avancement des listes des bénéficiaires des logements sociaux dans différents gouvernorats

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a appelé à créer une plateforme électronique en vue d’assurer le suivi du programme spécifique du logement social, permettant un échange de données entre les différents intervenants, d’une manière instantanée.

Présidant, samedi, à la Kasbah, une séance ministérielle consacrée au suivi de l’état d’avancement du programme spécifique du logement social, la cheffe du gouvernement a affirmé « la nécessité de fixer un calendrier détaillé en vue de la finalisation des constats et enquêtes sociales dans l’ensemble des gouvernorats ».

Bouden a exhorté les parties prenantes à procéder aux réparations nécessaires et à rééquiper les unités, objet de saccage et de vol, afin qu’elles soient remises à leurs propriétaires dans les délais les plus proches.

Cette réunion, à laquelle ont pris part, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, les gouverneurs et chargés de la gestion des affaires des gouvernorats, en présentiel et à distance, ainsi que des cadres centraux et régionaux, a été consacrée au suivi des décisions de la précédente réunion du 24 juin 2023, notamment, pour ce qui est du calendrier de l’établissement de listes définitives des bénéficiaires de la part des commissions régionales ad hoc.

Les listes définitives des bénéficiaires dans les gouvernorats de Sliana, Sfax, Nabeul et Gafsa ont été ainsi établies.

Des avancées ont été, par ailleurs, réalisées en matière d’élaboration des listes dans les gouvernorats de Monastir, Ben Arous, Béjà et le Kef. Les gouvernorats de de Tunis, Kairouan, Kasserine et l’Ariana se sont engagés à établir lesdites listes dans les délais convenus.

Une séance ministérielle devrait avoir lieu en fin de semaine prochaine, consacrée au suivi de la concrétisation du programme spécifique du logement social, indique la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Gnetnews