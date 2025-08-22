Tunisie : Vigilance mÃ©tÃ©o! Orages et pluies localement abondantes annoncÃ©s

Le Institut National de la MÃ©tÃ©orologie (INM) a publiÃ© ce vendredi 22 aoÃ»t 2025 une alerte mÃ©tÃ©o signalant le dÃ©veloppement de cellules orageuses Ã partir de lâ€™aprÃ¨s-midi, accompagnÃ©es de pluies localement abondantes dans les gouvernorats de Kasserine, Siliana, Kairouan, Zaghouan et le nord de Sidi Bouzid. Des Ã©pisodes de grÃªle sont Ã©galement possibles par endroits, ainsi que des rafales de vent dÃ©passant temporairement 70 km/h lors du passage des orages.

Selon lâ€™INM, ces conditions orageuses se poursuivront samedi 23 aoÃ»t 2025, touchant dans un premier temps les hauteurs de lâ€™ouest du Nord et du Centre, avant de concerner certaines rÃ©gions de lâ€™Est. Les pluies pourraient Ãªtre parfois intenses, notamment Ã Kasserine, Sidi Bouzid, au sud de Siliana, Kairouan et Zaghouan.

Les cumuls de prÃ©cipitations les plus Ã©levÃ©s devraient varier entre 30 et 50 millimÃ¨tres, avec des Ã©pisodes de grÃªle localisÃ©e et des vents forts pouvant dÃ©passer temporairement 80 km/h lors des orages.

Lâ€™INM recommande la prudence lors des dÃ©placements et invite la population Ã suivre les mises Ã jour mÃ©tÃ©orologiques.

Gnetnews