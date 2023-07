Tunisie : Visite mercredi du ministre de l’Intérieur à Rome pour parler migration avec son homologue italien

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est rendu hier, mercredi 19 juillet, à Rome, pour rencontrer son homologue italien, Matteo Piantedosi, ainsi que ses collaborateurs, au siège du ministère de l’intérieur italien.

Cette rencontre a permis d’affirmer la solidité des relations bilatérales entre les deux pays, notamment après les nombreuses visites effectuées par la présidente du conseil italien, et sa contribution agissante à la signature du mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Union européenne, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Giorgia Meloni s’était rendue trois fois en Tunisie entre juin et juillet, et était accompagnée pendant les deux dernières, par la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Ces visites ont été couronnées, dimanche 16 juillet, par la signature d’un mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’UE, portant notamment sur la coopération économique et financière et la question migratoire.

Ce faisant, les deux parties ont échangé sur des sujets d’intérêt commun, notamment, les efforts conjoints déployés dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, et son intensification en vue d’en limiter les conséquences négatives.

Feki et Piantedosi ont souligné leur engagement à déployer le maximum d’efforts pour arrêter la migration irrégulière, dont souffre la Tunisie, ainsi que les tentatives de franchissement vers le territoire italien, valorisant les résultats des travaux des unités sécuritaires tunisiennes, et des équipes conjointes à ce sujet.

Feki était accompagné, dans son déplacement italien, par de hauts cadres de son ministère.

Gnetnews