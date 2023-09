Tunisie : Visite ministérielle à la station d’assainissement de Bhar Lazreg

La ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, s’est rendue, ce mercredi 13 septembre 2023, à la station d’assainissement Tunis Nord, dans la région de Bhar Lazreg (La Marsa), où elle s’est enquise de l’état d’avancement des travaux de curage d’Oued El Tabeq.

La ministre a recommandé de mettre en oeuvre tous les moyens requis en vue d’accélérer l’achèvement des travaux, en prévision de la saison des pluies, en coordonnant les actions avec les services du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, et les autorités régionales et locales.

Chikhaoui a constaté, par la même occasion, l’accumulation des déchets de la construction et de la démolition, appelant à l’aménagement de ce site dans les délais les plus proches, rapporte, en substance, un communiqué du ministère de l’Environnement.

Gnetnews