Tunisie : Visite ministérielle à l’Institut de Cancérologie, Salah Azaïez

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est rendu, vendredi 05 avril, en visite à l’Institut de cancérologie, Salah Azaïez de Tunis.

Mrabet s’est enquis de la marche de travail dans nombre de services, à l’instar du service des consultations externes, le service de radiologie, celui de chimiothérapie.

Il s’est, par ailleurs, expliqué sur les préoccupations du cadre médical, paramédical, et administratif, ainsi que sur la manière d’améliorer les prestations sanitaires rendues par cet établissement hospitalier.

Le ministre a, par ailleurs, écouté les revendications et avis de nombre de malades. Comme il a discuté avec les cadres médicaux, paramédicaux et les employés, valorisant les efforts consentis pour dispenser les services préventifs et thérapeutiques.

