Tunisie : Youssef Chahed dÃ©signÃ© en tant que maÃ®tre de confÃ©rence Ã  Harvard

Tunisie : Youssef Chahed désigné en tant que maître de conférence à Harvard

L’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, est désigné comme maître de conférence à l’université américaine de Harvard, au cours de l’année universitaire 2022 – 2023.



L’ex-Premier ministre officiera à la prestigieuse université américaine, à l’Institut Kennedy, dans le cadre de l’initiative du Moyen-Orient.

Dr. Chahed will be in residence at the Kennedy School for the 2022-2023 academic year. During his fellowship, Chahed will focus on economic, security, and other policy challenges facing the Middle East and North Africa and will lead a study group on development and democratic transitions. He will also meet regularly with Harvard students and student groups and will speak at events across campus.

Harvard, en tête du classement Shanghai, pour la 20ème année consécutive, annonce que Youssef Chahed va diriger une équipe d’enseignement autour de la transition démocratique.

Ses travaux seront focalisés sur les défis politiques, sécuritaires et économiques, auxquels se heurtent les pays en développement, notamment les pays de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Chahed va encadrer des étudiants à l’université de Harvard, et donnera des conférences portant sur les thématiques, objet de sa mission.

L’ancien président, Moncef Marzouki, s’est vu également confier une mission d’enseignement à la même université US.

Gnetnews