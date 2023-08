Zaghouan : Zahi donne le coup d’envoi de la sociÃ©tÃ© communautaire, Siristi, Ã  el-Fahs

Zaghouan : Zahi donne le coup d’envoi de la société communautaire, Siristi, à el-Fahs

Le coup d’envoi a été donné, ce vendredi 18 août, à la société communautaire, Siristi « « سيريستي, pour le démarrage, à partir de la semaine prochaine, des opérations d’exploitation et de valorisation des produits forestiers, dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Située dans la délégation d’el-Fahs (gouvernorat de Zaghouan), l’entité en question a été au centre d’une réunion de suivi tenue ce matin, au ministère des Affaires sociales.

Malek Zahi a souligné la détermination de son ministère à accompagner ce projet de développement, et à aplanir les difficultés rencontrées par les sociétés communautaires, soulignant la nécessité de revoir les textes de loi, et de les adapter à la nature des défis économiques, sociaux et environnementaux, ce qui favorise le développement local et régional, ainsi que l’inclusion économique.

Gnetnews