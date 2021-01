Tunsair annonce les nouvelles restrictions pour les passagers à destination de Montréal

La Compagnie nationale Tunisair informe ce vendredi 29 janvier sa clientèle des nouvelles exigences de voyage à destination de Montréal. Le Canada a en effet durci les restrictions de voyage pour endiguer la propagation du Coronavirus.

Tous les voyageurs âgés de 5 ans ou plus qui se rendent au Canada devront fournir un résultat à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 (PCR ou RT-LAMP). Le résultat du test doit être négatif et réalisé́ dans les 72 heures du vol prévu d’un voyageur à destination du Canada, soit positif et réalisé́ au moins 14 jours, mais au plus 90 jours avant la date prévue du vol en direction du Canada. L’autorisation de monter à bord d’un vol à destination du Canada donnée à un voyageur ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 est accordée aux voyageurs qui ont eu la COVID-19, qui se sont rétablis, mais qui pourraient tout de même obtenir un résultat positif. Le voyageur qui ne présente pas un résultat du test, dans la période de réalisation des tests, à moins qu’il ne satisfasse à l’une des rares exceptions, se verront refuser l’embarquement.

Les voyages discrétionnaires, y compris à des fins touristiques ou récréatives, ne sont pas autorisés.

Tous les voyageurs, à quelques exceptions près, doivent respecter la période d’isolement obligatoire de 14 jours et doivent être en mesure de démontrer comment ils prévoient s’y conformer pendant leur séjour au Canada.

La violation de toute directive donnée à l’entrée au Canada constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine et peut entrainer une peine d’emprisonnement maximal de six mois, une amende de 750 000 dollars ou ces deux sanctions.

Il incombe au passager de s’assurer qu’il est autorisé à entrer au Canada. Si l’entrée lui est refusée, le passager sera responsable de son propre retour. Vous trouverez de plus amples informations sur les exigences sur le site Web du gouvernement du Canada.

Tous les passagers doivent porter le masque en tout temps du début de la procédure d’embarquement jusqu’ à l’extérieur du terminal aérien. Visitez le site web de L’Agence de la santé publique du Canada pour toute information relative au port du masque et les exceptions.

Avant de monter à bord, vous devrez vous soumettre à une vérification de votre état de santé et de votre température. Cette vérification consiste à répondre à quelques questions simples, auxquelles vous devrez répondre de façon sincère.

Fournir des réponses fausses ou trompeuses peut entrainer une amende maximale de 5000 $. Un adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

La température sera prise à l’aide d’un dispositif qui mesure la température sur le front, ce qui exigera qu’il soit exposé.

