UGTT : La circulaire sur le retour des agents détachés « hors du temps »

15-08-2025

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a vivement réagi, jeudi 14 août 2025, à la circulaire émise par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zanzri, exigeant le retour immédiat des agents publics détachés auprès des organisations syndicales et l’annulation des autorisations de mise à disposition à compter du 11 août.

Dirigée par Noureddine Taboubi, la centrale syndicale a qualifié cette décision de « hors du temps » et a tenu à rappeler le cadre légal et historique du détachement syndical. Dans un document publié en février 2024, intitulé « La mise à disposition syndicale : réalité et cadre légal », l’UGTT souligne que cette pratique, en place depuis l’après-indépendance, a permis à l’organisation de remplir ses missions sociales, politiques et économiques. Elle précise que seuls les cadres et dirigeants syndicaux sont concernés, et qu’actuellement, très peu d’agents bénéficient encore de ce statut.

L’UGTT affirme que la mise à disposition syndicale est un droit légal, encadré par le Code de la fonction publique, des accords conclus avec le gouvernement et des conventions internationales ratifiées par la Tunisie.

De son côté, Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l’UGTT, a déclaré sur Diwan FM que cette mesure n’a plus d’objet depuis 2022. « La plupart des agents concernés sont aujourd’hui à la retraite, décédés ou n’occupent plus de fonctions syndicales. Il ne reste qu’une vingtaine de cadres dans ce cas », a-t-il indiqué, ajoutant que la circulaire du 11 août vise une réalité « quasi inexistante », touchant au maximum un ou deux cas. Selon lui, ce texte a été publié dans un but « provocateur » ou pour « satisfaire un électorat partisan ».

Gnetnews

 

