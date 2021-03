Un coach syrien attaque Maâloul : « Il sait uniquement parler »

Il s’appelle Fatah Zakey. Il évoulait au poste de défenseur central dans les années soixantes et était international syrien. Pour lui, la sélection entrainée par Nabil Maâloul ne reflète plus la mentalité d’antan et a clairement perdu sa notoriété : « Nos derniers résultats le prouvent. Nabil Maâloul ne sait que parler. Il n’y a aucune empreinete de ce coach international ».

La Syrien a concédé la défaite (3/1) face au Bahrein. Zakey a ainsi commenté ce revers : « L’équipe n’était pas compacte. Il n’y avait pas d’idées claires. Nous avons l’impression que la sélection est devenue un champs d’expérimentations. Maâloul devrait démissionner et la Fédération ferait mieux de nommer un coach local. Maintenant nous allons affronter l’Iran et je pense que ce sera le dernier match pour l’entraineur tunisien ».

GnetNews